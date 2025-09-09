İzmir'de su kesintileri 2 günde bire çıkıyor

Kuraklık nedeniyle İzmir'de uygulanan planlı su kesintilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Daha önce üç günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül 2025'ten itibaren iki günde bir uygulanacak.

İZSU'dan yapılan açıklamada, güncel su tüketim verilerinin dikkate alındığı ve kesinti planının bu doğrultuda yeniden düzenlendiği belirtildi. Kesintilerin mevcut uygulamada olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında yapılmaya devam edeceği ifade edildi.

İki bölge oluşturuldu

Yeni plana göre kent iki bölgeye ayrıldı. Birinci bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir; ikinci bölgede ise Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri yer alıyor.