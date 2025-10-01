İzmir'de su kesintileri ekim ayında da sürecek, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi ne zaman bitecek?

İzmir'in merkez ilçelerinde kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlatılan planlı su kesintileri, ekim ayında da sürecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) internet sitesinde yer alan duyuruda, su tüketiminin yoğun olduğu 13 ilçede uygulamanın süreceği belirtildi. Buna göre Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak kesinti yapılacak.

Kesintiler, her iki günde bir olmak üzere saat 23.00'te başlayacak ve sabah 05.00'te sona erecek.

Kentte 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire indirilmişti.