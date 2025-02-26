İzmir’de suç örgütüne baskın! Elebaşı dahil 23 kişi gözaltında

İzmir’in Torbalı ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, silahlı örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, genel güvenliği tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Örgütün elebaşı da gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri tarafından eş zamanlı baskın düzenlenirken, aralarında örgütün elebaşı olduğu belirtilen B.A’nın da bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, 3 şarjör, 159 fişek, 18 kartuş, 3 balistik yelek ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.