İzmir’de sürdürülebilir ulaşımın yol haritası tamamlandı

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında sağlanan desteklerle, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ulaştırma Sektörel Operasyonel Programı (USOP) altında yürütülen İzmir için Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp İzmir) Projesi'nin kapanış etkinliği, sürdürülebilir ulaşım alanındaki gelişmelere yönelik taahhütlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen projenin kapanış etkinliği, yerel ve uluslararası paydaşları bir araya getirirken, sürdürülebilir, erişilebilir ve çevreci ulaşım politikalarının kent ölçeğinde nasıl uygulanabileceğine dair önemli mesajlar verdi.

Uygulama süreci başlatılacak

İzmir’in; Avrupa Birliği İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu dâhilinde 2030’a kadar sıfır karbon hedefine ilerleyen 100 kentten biri olduğunu ve AB üyesi şehirler dışındaki tek “Misyon Etiketi” sahibi kent unvanını gururla taşıdığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, SKUp İzmir’in “herkes için daha sağlıklı, daha yeşil, daha yaşanabilir bir İzmir” yaratma kararlılığını pekiştirdiğini vurguladı. Bu projenin Cumhurbaşkanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı’nın “2053 Net Sıfır Emisyon” hedefleriyle de tam uyum içinde olduğunu hatırlatan Dr. Tugay, SKUp İzmir kapsamında hazırlanan 100 ulaşım tedbirinin derhal hayata geçirilmesi için de uygulama sürecinin başlatılacağını müjdeledi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Yatırımları Daire Başkanı ve İPA Direktörü Dr. Tijen İğci konuşmasında SKUp İzmir’in Türkiye’de metropol ölçeğinde tamamlanan ilk SKUp projesi olduğunu ve bu başarının Türkiye’nin tüm şehirleri için bir ilham kaynağı ve yol haritası niteliği taşıdığını vurgularken Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı, Elçi Müsteşar Jurgis Vilcinskas da yaptığı açılış konuşmasında sürdürülebilir ulaşım politikalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki önemine dikkat çekerek İzmir’in ulaşım politikalarındaki insan odaklı yaklaşımı ve yeşil dönüşüm hedefiyle öncü bir şehir olduğunun altını çizdi.

Projenin İzmir’e Kazandırdıkları

SKUp İzmir Projesi Takım Lideri Prof. Dr. Ela Babalık ile proje konsorsiyum ortaklarından Rupprecht Consult Genel Müdürü Dr. Wolfgang Backhaus tarafından yapılan sunumda, projenin dört aşamalı yapısı (analiz, strateji geliştirme, tedbir planlama, uygulama/izleme) detaylarıyla aktarıldı.

100 somut tedbir önerisinin yer aldığı planın; yaya öncelikli konut alanı tasarımından, düşük emisyon bölgelerine; kentte bisikletli ulaşım ve yaya ulaşım bağlantılarını yaygınlaştıran mavi-yeşil koridorlardan, otobüs şeritlerine kadar geniş bir dönüşüm vizyonu sunduğu görseller ve haritalarla anlatılırken, bu projelerin İzmir’in mevcut plan belgeleriyle uyumu ve yarattığı sinerjilerin özellikle altı çizildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yalçın Alver’in yaptığı “Dinamik Şarjlı Elektrikli Ulaşım, Bisiklet ve Yaya Projeleri” başlıklı sunumda, İzmir’in temiz enerji ve aktif hareketlilik odaklı ulaşım altyapısı projeleri detaylandırıldı. Yeni nesil elektrikli otobüs sistemi planları, bisiklet yollarının entegrasyonu ve yaya bölgelerine ilişkin önerileri içeren birçok vizyoner adım kamuoyuyla paylaşıldı.

Uygulama sürecine yönelik panel

Etkinliğin son bölümünde, Prof. Dr. Ela Babalık moderatörlüğünde gerçekleşen “SKUp’lar Aracılığıyla Kentlerimizi Dönüştürmek: Plan Belgesinden Eyleme” başlıklı panelde ise AB Türkiye Delegasyonu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, İzmir Planlama Ajansı’ndan ESHOT Genel Müdürlüğü’ne ve İzBB Ulaşım Dairesi Başkanlığına uzanan farklı kurumları temsil eden panelistler, SKUp İzmir’in stratejik uyumu, uygulanabilirliği ve kurumsal sahiplenme konularıyla ilgili görüşlerini paylaştı.