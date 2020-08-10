İzmir'de suya yüzde 11,7 zam

10 Ağustos 2020

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Eylül 2020'den geçerli olmak üzere, suyun metreküp fiyatına yüzde 11,76 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

Ağustos ayı birinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda oy çokluğuyla kabul edilen su zammı ve alt yapı çalışmalarında kullanılması için 34 milyon dolar ve 49 milyon 800 bin avro kredi çekilmesine ilişkin önerge görüşüldü.

Toplantıda kredi kullanma kararı oy birliğiyle kabul edilirken, suya eylül ayı itibariyle yüzde 11,76 zam yapılması önerisi CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 5,57 liraya yükselirken, 14-20 metreküp fiyatı 6,02 liraya yükseldi. 21-üstü metreküp suyun fiyatı ise 12,41 liraya yükseldi.