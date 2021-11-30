İzmir'de suya yüzde 18 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı 8'nci Olağan Meclis Toplantısı'nda 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere suya yüzde 18 zam yapılması önerisi CHP, İyi Parti ve MHP'li Meclis üyesi Hakan Şimşek'in oylarıyla kabul edildi.

Buna göre, konut abonelerinde 0-10 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 7,56 liraya, 11-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 9 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 16,84 liraya yükseltildi.