İzmir'de taksicilerden korsan taşımacılığa konvoylu tepki

İzmir’de bir araya gelen taksi şoförleri, korsan taşımacılığa karşı düzenledikleri konvoyla tepkilerini dile getirdi. Mustafa Denizli Stadyumu önünde toplanan sürücüler, araçlarına “Korsana dur de”, “Korsanlar gizlenir biz gururla taşırız” ve “Korsana geçit yok” yazılı afişler astı.

Konvoy halinde Cumhuriyet Meydanı’na ilerleyen taksiciler, burada açıklama yaptı. İzmir Taksiciler Platformu adına konuşan Hasan Hüseyin Savaş, taksicilerin emeğiyle evine ekmek götürmek için gece gündüz çalıştığını belirterek, yasal denetimlerin artırılmasını talep etti.

Savaş, korsan taşımacılığın hem vatandaşların güvenliğini hem de taksicilerin kazancını tehdit ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Taksici esnafı bu şehrin parçasıdır. Bizler yalnızca direksiyon başında değil, aynı zamanda İzmir’in güvenli ulaşım zincirinin bir halkasıyız. Ancak kayıt dışı çalışan korsan taşımacılar, hem vatandaşın güvenliğini hem de bizim emeğimizi tehdit ediyor. Yetkililerden beklentimiz, bu haksızlığa artık ‘dur’ denilmesidir.”

İzmir Taksiciler Platformu’nun açıklamasında, korsan taşımacılıkla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı.