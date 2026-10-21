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İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 bin yıllık Zeus heykeli bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 bin yıllık Zeus heykeli bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

İzmir'de tarihi eser operasyonu: 2 bin yıllık Zeus heykeli bulundu - Resim : 1

Bu kapsamda Konak'ta belirlenen adrese yapılan baskında mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Eserin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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