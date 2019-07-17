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İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'de tarihi fabrika binasında yangın
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İzmir'de Şehitler Caddesi'nde yer alan, bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürülen yangın hasara neden oldu.

Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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