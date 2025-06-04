İzmir'de toplu iş sözleşmesi imzalandı! Cemil Tugay: Kendime çok pay ve ödev çıkardım

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK Genel İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalanıyor.

Basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendikayla mutabakata varıldığını belirtti ve "Biz mevcut bütçe olanaklarımızla yapabildiğimizi yapıyoruz" dedi.

"Üslup hataları oldu"

Cemil Tugay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bir mutabakata varıldı.Bizim başladığımız bir nokta vardı. Sendikaların talep ettiği bir nokta vardı. Bir uzlaşma noktasına vardık.

* Biz mevcut bütçe olanaklarımızla yapabildiğimizi yapıyoruz. Sendika yönetiminde olan arkadaşlarımız da işçilerin haklarını korumak adına buradaki talepleri kendi doğruları oranında dile getiriyorlar. Bu gayet doğal bir süreçtir.

* Zaman içinde bazı konuşmalar, tartışmalar yaşandı. Bunlarla ilgi üslup hataları olduğunu söyleyebilirim. Her iki taraf içinde söyleyebilirim, kendi adıma da belki söyleyebilirim.

* Ama bizim şu gerçekten hiçbir zaman kopmadığımızı biliyorum. Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İzmir halkına hizmet etme sorumluluğunda olan başkanından en alt çalışanına kadar bir aileyiz.

"Belediyelerin gözden geçirmesi gereken şeyler var"

* Bu konu uzlaşmaya ihtiyaç duyan, farklı teklifler içeren tartışmalı bir konuydu ve bütün toplu iş sözleşmelerinde böyle olur. Bu sefer aradaki beklentilerin birbirinden farklı olmasıyla ilgili durum olmasından kaynaklı insanların zorlandığını ve bazı üslup hatalarının da olağan görülmesi gerektiğini düşünüyorum.

* Belediyelerin, kamu kurumlarının personel istihdamı ve verimliliğiyle ilgili, sendikalarla ilişkilerle ilgili gözden geçirilmesi gereken şeyler var. Sendikayı şikayet ediyorum gibi düşünülmesin.

"Sendikayla iş birliği içerisinde olmalıyız"

* Belediyenin daha başarılı çalışması için mutlaka sendikayla iş birliği içerisinde olmalıyız.

* Bugün burada İz Enerji şirketi yok ama sonucun iyi olacağını düşünüyorum. Bir uzlaşma noktasına gidileceğine inanıyorum.

* Ne çalışanlarımıza ne sendikalarımıza içimizde tuttuğumuz bir öfkemiz, bir şeyin hesabını sorma gibi bir duygumuz yok.

* Biz anlaşmamızı imzaladığımız andan itibaren bu konuyu kapatacak, önümüze bakacağız.

* Ben 1 ve 3 nolu sendikamızın -şu an için uzlaşmaya vardığımzı sendikamızın- yöneticilerine çok teşekkür ediyorum.

* İnsanların kente sahip çıkması yüreğimizin en derinliklerinde hissettim. Kendime çok pay çıkardım. Ödev çıkardım. Bundan sonra belediyenin daha iyi işlemesi için de elimden geleni yapacağım.