İzmir'de trenin çarptığı araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti
İzmir-Uşak seferini yapan yolcu treni, Yahşelli Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Mehmet Akkurt'un (52) kullandığı 35 CCJ 880 plakalı hafif ticari araca çarptı. Araçta bulunan üç kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Menemen ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı hafif ticari araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Mehmet Akkurt ile eşi Bediha (47) ve annesi Emine Akkurt'un (73) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yanıkköy Mahallesi'nde yaşayan ailenin, Emine Akkurt'un tedavisi için hastaneye gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
Cenazeler işlemlerin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.