İzmir'de ulaşım ücretlerine zam: Tam 30 TL, öğrenci 15 TL oldu
İzmir'de 1 Kasım’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, öğrenci ücreti ise 10 TL’den 15 TL’ye yükseltildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, gerçekleştirildi.
Birinci oturumda gündeme gelen İZBAN’a zam önergesi, Plan ve Bütçe ile Ulaşım komisyonlarının değerlendirmesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.
Karara göre, 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere İZBAN’da tam biniş ücreti 30 TL, öğrenci bileti 15 TL olacak.
Yeni karar, İZBAN’ın işletme maliyetlerindeki artış ve enerji giderlerindeki yükseliş gerekçesiyle alındı.