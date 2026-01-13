İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 5,5 milyon hammadde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir’de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap hammaddesi ele geçirildi. Bu miktardaki hammaddenin yaklaşık 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılabileceği belirtildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"Toplum sağlığına zarar verilmesini engelledik"

Uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmesinin ve toplum sağlığının zarar görmesinin engellendiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonun Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü aktardı.

1 ton 625 kilo hammadde ele geçirildi

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin imalathane kurarak uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, ayrıca bu faaliyeti organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiği bildirildi. Jandarmanın sokak satıcılarından üretim yapılan noktaya uzanan takibi neticesinde düzenlenen aramalarda 1 uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi, 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi ile birlikte 1 ton 625 kilo hammadde ele geçirildi.