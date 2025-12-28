İzmir'de yılbaşında su kesintisi yapılmayacak

İzmir'de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerine yılbaşı gecesi ara verilecek. Kent genelinde 13 ilçede her gün belirli saatlerde yapılan kesintinin, 31 Aralık gecesi uygulanmayacağı bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre; Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde 23.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilen planlı su kesintisi, yılbaşı gecesi yapılmayacak.

6 Ağustos'ta uygulanmaya başlanmıştı

Kentin 13 ilçesinde 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün uygulanmaya başlanmıştı.