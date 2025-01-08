İzmir'de yıllar sonra bir ilk yaşanacak! Meteoroloji tarih verdi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayında pek çok ilde kar yağışı olacağına dair açıklamalarda bulundu. Kocaeli, İzmir ve Konya'da beklenen kar yağışına dair bilgiler verdi.

Ocak ayının ortasına ertelendi...

10-15 Ocak 2025'te Marmara Bölgesi için öngörülen kar yağışının Balkanlar’dan gelen soğuk havanın gecikmesi nedeniyle ertelenebileceğini belirten uzmanlar, bölgede Ocak ayının ortasında karın etkili olacağını belirtiyor.

Kocaeli'de beklenen kar yağışı nedeniyle gerekli önlemler alınmaya devam ederken, Konya'da da hafta sonunda kar yağışı etkisini gösterecek.

8 yılın ardından ilk kez

2025 Ocak ayının en büyük yağış sürprizi ise İzmir'de yaşanacak. Aydınlık'ta yer alan habere göre 8 yılın ardından İzmirliler, 19 Ocak tarihinde karın tadını çıkarabilecek.





