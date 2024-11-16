İzmir'de züccaciye izdihamı, indirim için birbirlerini ezdiler

İzmir'in Bergama ilçesinde açılan züccaciyeci, açılışa özel indirim yaptı. Haberi alanlar mağazaya akın edince izdiham yaşandı.

Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye hücüm eden vatandaşlar birbirlerini ezdi.

İzdihamın arasında bir çocuğun da olduğu görülürken, kalabalıkta dengesini kaybeden bir kadın da yere düştü.

Mağaza yöneticileri izdiham karşısında büyük şok yaşarken, kalabalık nedeniyle gerilim de yükseldi. Kapıları kapatarak kalabalığı dağıtmak isteyen mağaza yöneticileri sık sık anons yaptı.

Kaos anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.