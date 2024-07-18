İzmir'deki akım dehşetinde 27 kişi için tutuklama talebi
Son dakika haberi... İzmir'deki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 kişi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Şiddetli yağmurun vurduğu Konak'ta yağmurdan kaçmaya çalışan başına geleceklerden habersiz 2 kişi, büyük bir ihmalin kurbanı oldu.
İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisinden geçmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.
Adalet Bakanlığı, Alsancak'ta meydana gelen elektrik akımından hayatını kaybeden iki kişinin yaşadığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
27 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 27'si bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Olayla ilgili 5 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.