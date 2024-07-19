İzmir'deki elektrik akımı ölümleri ile ilgili 14 kişi tutuklandı
Mahkeme, İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. Konu ile ilgili detayları paylaşaAdalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir" dedi.
Yılmaz Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını hatırlattığı sosyal medya hesabında, "Gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.
Tunç, olayda hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.