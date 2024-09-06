İzmir'deki elektrik faciasında davasında tahliye yok
İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme ara kararını açıkladı. 42 sanıklı davada tutuklu bulunan 13 kişiye tahliye çıkmadı. Ev hapsinde bulunan bir hamile hakkında 'konutu terk etmeme' kararı kaldırıldı
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması iki gün sürdü.
Mahkeme 13'ü tutuklu, 42 kişinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara kararını verdi.
Tutuklu 13 sanığın adli kontrol şartının yetersiz kalacağı belirtilerek tutukluluğun devamına hükmedildi. Diğer tutuksuz sanıklardan sadece hamile olan Alara Ekli'nin konutu terk etme kontrol şartı kaldırıldı.