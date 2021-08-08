İzmir'deki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi

Alınan bilgiye göre, Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine giden 35 L 1610 plakalı yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Ağaçlara çarparak duran minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralılar Turgutlu ve Kemalpaşa devlet hastanelerine kaldırdı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kazayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kemalpaşa ilçemiz Sarıçalı Mahallesi Hamzababa yolu üzerinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta Kınıklı 6 hemşehrimiz vefat etmiş, 11 hemşehrimiz yaralanmıştır. Vefat eden hemşehrimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Validen ikinci açıklama

Vali Köşger sosyal medya hesabından yaptığı ikinci açıklamada ise şu bilgilere yer verdi:

"Maalesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."