İzmir'deki karakol saldırısı sonrası RTÜK'ten yayıncılara uyarı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine düzenlenen saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıda şehit olan polis memurlarına rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Şahin, ayrıca yayın kuruluşlarına da bir çağrıda bulunarak, bu tür olaylarda resmi makamların açıklamalarına uymalarını ve teyit edilmemiş bilgileri yaymamaları gerektiğini hatırlattı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balçova'da polis merkezine yönelik gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan kahraman emniyet mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Yayıncılara da çağrıda bulunan Şahin, şu ifadeleri kullandı:
"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, böylesi kritik ve acı verici dönemlerde yayıncılarımızın, resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara riayet etmeleri ve teyit edilmemiş bilgileri kamuoyuna aktarmamaları hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna canını feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağ olsun."