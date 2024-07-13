İzmir'deki ölümlerin ardından CHP lideri Özel'den dikkat çeken mesaj

İzmir'in Konak ilçesindeki Alsancak semtinde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve 44 yaşındaki İnanç Öktemay, su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya paylaşımında, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ailelerine sabır diledi. CHP lideri, "21'inci yüzyılda hiçbir yurttaşımız böylesi trajik biçimde ölmeyi hak etmiyor" dedi.

Özel şunlarık kaydetti: "İçimizi parçalayan görüntüler hepimize çok önemli bir sorumluluğu hatırlatıyor. Hiç kimse sorumluların kimliği, kurumu ya da partisine göre pozisyon almamalıdır. Yürüyen adli ve idari soruşturmaları yakından takip ediyoruz. Bir daha benzer acılar yaşanmasın diye tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmeli ve tüm sorumlular hesap vermelidir. Sorumluların paylarına düşen en ağır cezayı almalarının takipçisi olacağız."