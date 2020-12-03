İzmir'deki operasyonda 35 kişi gözaltına alındı: 500 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getirip aklamaya çalıştıkları öne sürülen suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda, örgüt üyeleri üzerine kayıtlı yarım milyar liralık mal varlığına el konuldu, gözaltına alınan zanlı sayısı 35'e çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç örgütü kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerindeki yabancı şahıslara yönelik nitelikli dolandırıcılık ve buradan elde ettikleri suç gelirlerini Türkiye'ye getirdikleri ileri sürülen örgüt mensuplarının, İzmir'de 5 farklı bölgede ofis açtıkları, zaman zaman adreslerini değiştirdikleri bu ofislere, mesaiye gider gibi gittikleri kaydedildi.

Birçoğu Türk asıllı Alman vatandaşı olan şüphelilerin, İzmir'deki bu ofislerden telefonla aradıkları Alman vatandaşlarını, "Suça karıştınız. Polis olarak sizi güvence altına alacağız." diyerek ikna ettikleri, paralarını, bu ülkelerdeki örgüt üyeleri aracılığıyla aldıkları ve Türkiye'ye getirdikleri öğrenildi.

Yaklaşık 500 milyon lira değerinde gayrimenkul, araç, altın ve paraya el kondu

Örgüt üyelerinin, Türkiye getirdikleri paralarla, gayrimenkul aldıkları ve şirket açtıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde toplam 150 milyon lira değerindeki 3 otel, lüks semtlerde değeri 200 milyon liraya yakın 87 gayrimenkul, değişik marka ve modelde değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 41 araç bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 milyon avro, 200 bin dolar, 150 bin lira ile 5 kilograma yakın altın, 20-25 Rolex marka kol saati, 5 değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ekiplerce, toplam 500 milyon lira değerinde gayrimenkul, araç, altın, değerli saat ve nakit paraya el konuldu.

Polis, adreslere "COVID denetimi yapacağız" diye girmiş

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, operasyon öncesinde 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibi içeren hazırlık yaptığı belirtildi.

Çevik Kuvvet ile Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle 250 polisin katılımıyla İzmir'deki 48 adrese düzenlenen operasyonda, polisin adreslere "COVID-19 denetimi yapıyoruz" diyerek girdiği ve şüphelileri gözaltına aldığı kaydedildi.

Gözaltı sayısı 35'e yükseldi

Operasyonda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'ye yükseldi.

Şüphelilerin banka hesaplarının da kontrol edildiği, şüphelilerin ifadelerinden elde edilecek bilgiler doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

Operasyonun geçmişi

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak Alman vatandaşlarını dolandırdığı öne sürülen şebekeye yönelik dün başlatılan operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Suç örgütünün elebaşı ve yönetici kadrosu ile bazı üyelerinin İzmir'de, bazı Türk ve Alman vatandaşının ise Almanya ve Avrupa'nın değişik yerlerinde faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

Örgütün, çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu Alman vatandaşlarını para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtası ile Türkiye'ye getirerek, burada örgüt yönetici veya üyeleri ile yakınları adına menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklama yoluna gittiği kaydedilmişti.