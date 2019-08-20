İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

20 Ağustos 2019

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları, Türkiye'nin her yerinden ekiplerin de katılımıyla 20 helikopter ve 200 arazözle sürüyor.

Ekipler özellikle, Beyler köyü yakınlarında devam eden yangını söndürmek için çaba harcıyor.

Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangının neden olduğu ve İzmir semalarını kaplayan dumanın azaldığı gözleniyor.

Orman ekiplerine kamera desteği

Öte yandan, söndürme ve yangın önleme çalışmaları kapsamında ısıya duyarlı fotokapan ve kamera sistemlerinin de kullanıldığı, İzmir'de anında mesaj sistemiyle ekipleri uyaran 39 fotokapan ve 254 kameranın bulunduğu da bildirildi.

Kaynak: AA