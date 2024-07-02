İzmir'deki orman yangınına tutuklama: Mangal yakarken kıvılcım sıçramış!
Türkiye'nin batı kentlerde geçen günlerde çıkan orman yangını büyük uğraş sonucu söndürülürken, İzmir'de bir tutuklama haberi geldi. Bornova ilçesin makilik alanda çıkan orman yangınına neden olmakla suçlanan bir kişi tutuklandı. Zanlının mangal yakarken yangına neden olduğu öne sürüldü.
İzmir'in Bornova ilçesindeki Kayadibi Mahallesi Homeros mevkisinde 29 Haziran'da orman yangını çıktı. İzmir İtfaiyesi ve Orman İtfaiyesi ekipleri, akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Jandarma peşine düştü
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıkış nedeni araştırırken bir kişiden şüphelendi. Ekipler O.A.'yı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. O.A.'nın bölgede mangal yaktığı, yangına mangaldan sıçrayan alevlerin neden olduğu iddia edildi.