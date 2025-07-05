İzmir'deki orman yangınlarında can kaybı 3'e yükseldi!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale esnasında, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Ragıp Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ödemiş'teki yangında can kaybı 3'e yükseldi.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz günü başlayan ve dün kontrol altına alınabilen orman yangınından bir acı haber daha geldi.

Tedavi görüyordu, kurtulamadı

Alevlerle mücadele eden orman kahramanlarından Ragıp Şahin (45), görev başındayken kullandığı pikap aracında yangına yakalanarak ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alınan Şahin, İzmir Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası olan Şahin’in, Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde görevli olduğu ve yangın sırasında bölgeye ilk ulaşan müdahale ekibinde yer aldığı öğrenildi.

Yoğun duman ve sıcaklığın etkisiyle aracında mahsur kalan Ragıp Şahin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

Can kaybı 3'e yükseldi

Ragıp Şahin’in hayatını kaybetmesiyle birlikte, Ödemiş yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Yine aynı gün yangına müdahale için Konya'dan Ödemiş'e gelen orman görevlisi evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) ile yangında evinde mahsur kalan 81 yaşındaki İbrahim Erkan da Ödemiş'teki yangında hayatını kaybetmişti.