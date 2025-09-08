İzmir’deki polis merkezine saldırıda irtibatlı bir kişi gözaltına alındı

Olay, İzmir’deki bir polis merkezine silahlı saldırı düzenleyen E.B.’nin, emniyet mensupları Muhsin Aydemir ve Hasan Akın’ı şehit etmesiyle gündeme gelmişti. E.B.'nin gerçekleştirdiği saldırının ardından, saldırganın irtibatlı olduğu kişilere yönelik operasyon başlatıldı. Bu kapsamda, İranlı Khaleg Nooriborojerdi Esenyurt'ta gözaltına alındı.

E.B.’nin annesi, babası ve iki arkadaşı da gözaltına alınan kişiler arasında yer aldı. Olayla ilgili yapılan açıklamada, saldırganın suç kaydının bulunmadığı ve silahın babasına ait olduğu bildirildi.

Emniyet yetkilileri, saldırganın ve irtibatlı olduğu kişilerin bağlantılarını araştırmaya devam ediyor.