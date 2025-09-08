İzmir'deki saldırganın ailesinin ifadesi ortaya çıktı! 'Radikal tavırlar sergiliyordu'
İzmir'de Balçova Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldıran 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B.'nin anne ve babası da gözaltına alındı. Saldırganın babasının polise verdiği ifadede, oğlunun son zamanlarda "radikal tavırlar sergilediğini" ve bu durumdan rahatsız olduklarını söylediği öğrenildi. Hatta babanın, bu davranışların devam etmesi halinde oğlunu polise ihbar edeceklerini belirttiği ortaya çıktı.
İzmir'in Balçova ilçesinde Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B.'nin anne ve babası da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Baba N.B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son dönemde "radikal tavırlar sergilediğini" söylediği öğrenildi. N.B.'nin, çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla zaman geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını belirttiği, hatta "bu tavrını sürdürmesi halinde polise şikâyet edeceklerini" dile getirdiklerini ifade ettiği aktarıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.