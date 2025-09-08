İzmir'deki saldırganın ailesinin ifadesi ortaya çıktı! 'Radikal tavırlar sergiliyordu'

İzmir'in Balçova ilçesinde Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle saldırı düzenleyen 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B.'nin anne ve babası da soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Baba N.B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son dönemde "radikal tavırlar sergilediğini" söylediği öğrenildi. N.B.'nin, çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla zaman geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını belirttiği, hatta "bu tavrını sürdürmesi halinde polise şikâyet edeceklerini" dile getirdiklerini ifade ettiği aktarıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.