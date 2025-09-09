İzmir'deki saldırganın dedesi konuştu! 'Ben bittim, bizi ciğerimizden yaktı'

İzmir'in Balçova ilçesindeki polis merkezine yapılan silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit olurken, 2'si polis 6 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B.'nin ailesi ve çevresiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

CNN Türk Muhabiri saldırganın yaşadığı binada dedesiyle konuştu. Torununu büyüten dede, "Ben bittim, bütün gece bir gram uyku yok. Evden çıkarken bir şey söylemedi. Şimdi gittim karakola sordum, göreyim dedim. 'Burada yok, bilmeyiz biz' dediler" diyerek gözyaşları içinde yaşadıklarını aktardı.

"Okuldan hep takdirname getirdi"

Silah seslerine mi uyandınız diyen muhabiri yanıtlayan dede, "Tabii çok sert çıktı silahlar. 2 yaşındaki kız kardeşi bile kalktı. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Sakin ve öyle gelip gidiyordu. Okuldan hep takdirname getirdi" açıklamasında bulundu.

Son dönemde garipsedikleri bir hareketi olup olmadığına ilişkin soruyu ise "Yoktu, sakin sakin gelir otururdu. Çok memnundum torunumdan ama ne oldu onu bilemiyorum. Aklım yetmiyor, aklım da gitti zaten" şeklinde cevapladı.

"Saygılı bir çocuktu, bizi ciğerimizden yaktı"

Torununu büyüten dede şu açıklamalarda bulundu:

"Nasıl üzülmeyeyim, ben onu nasıl büyüttüm. O zaman annesi-babası 100 lira aylık alıyordu. Ben namaz kıldığım için beni tanıyanlar zekat veriyordu. Öyle öyle idare ediyordum. Namazı kıldım, polis abi geldi. Beni terör şubesine götürdü, saat 11.00'de getirdi sonra. Saygılı bir çocuktu, bizi ciğerimizden yaktı. Polis abinin evi de mahvoldu. Torunumu görmek istedim. Gittim şimdi karakola, 'Biz bilmeyiz' dediler. Hepsi bana iyi davrandı, kötü davranan olmadı. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Allah'ım bana sabır versin."

Olay nasıl gerçekleşti?

Röportaj sonrası saldırıya ilişkin detayları açıklayan muhabir, saldırganın sabıka kaydının bulunmadığını ve anne-babası çalıştığı için E.B.'yi dedesinin büyüttüğünü belirtti.

Sırtında mermilerle dolu bir sırt çantasıyla parka geldiği ve parkın önünde park halinde duran aracı siper aldığı belirtiliyor. Silahı kullanma kabiliyetinin olduğu anlaşılırken ekipler ise örgüt bağlantısı olup olmadığını araştırıyor. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra evinin bulunduğu noktaya ilerliyor. Onu etkisiz haline getirmek isteyen Muhsin Aydemir şehit düşüyor.

Soruşturma genişletildi

Soruşturmanın yalnızca İzmir'le sınırlı kalmadığı, ülke genelinde genişletildiği belirtildi. Esenyurt'ta İran uyruklu bir kişinin yakalandığını ve şu anda 27 kişinin gözaltında olduğunu, bu kişilerin DEAŞ terör örgütüyle bağlantılarının tespit edildiği aktarıldı. E.B.'nin gözaltına alınan kişilerle nasıl temas kurduğu, eylemin bireysel mi yoksa talimatla mı yapıldığı sorularının ise araştırıldığı belirtildi.