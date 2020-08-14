İzmir'deki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama
İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Bakan Pakdemirli, yangının tamamen kontrol altında olduğunu, soğutma faaliyetlerinin ise sürdüğünü söyledi.
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle 4 site tedbir amaçlı boşaltıldı. Bazı vatandaşlar eşyalarını almak için evlerine geri döndü. Bunun üzerine jandarma ekipleri, siteler önünde önlem aldı.
Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle de müdahale edildi.
Pakdemirli'den açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili, "Şu an memnuniyetle söylüyorum ki yangın tamamen kontrol altında, soğutma faaliyetleri sürüyor. Tahliye ettiğimiz sitelerdeki vatandaşlar da gönül rahatlığıyla evlerine dönebilirler." dedi.
Kaynak: AA