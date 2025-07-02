İzmir'deki yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı artıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON AŞ'de taşeron firmalar aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 130'a ulaştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar Bürolarından sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaközü'nün koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde, 'ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma' ile 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları yöneltilen şüphelilere ilişkin gözaltı işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında son olarak 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 130'a çıktı. Şüphelilerin ifadeleri, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda alınıyor.

157 kişi hakkında karar verilmişti

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma; Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporları temel alınarak genişletilmiş, 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

Dün yapılan operasyon kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 126 kişi gözaltına alınmıştı.