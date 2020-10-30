İzmir'e araç girişine kısıtlama
Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor.
Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.
Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kente girişler kısıtlandı.
İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.
Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.