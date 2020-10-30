İzmir'i 6,6'lık deprem vurdu

30 Ekim 2020

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 17 kişi hayatını kaybetti, 709 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Depremin ardından İzmir'de Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binalar yıkılırken, enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar başladı.

Seferihisar'da ise depremin etkisiyle deniz karayla buluştu. Deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

AFAD: 17 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir'deki depremde 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere 17 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 763 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, 17 binada arama kurtarma çalışmaları yürütmek üzere AFAD, JAK, STK'ler ve belediyelerden 2 bin 799 arama kurtarma personelinin, 20 arama kurtarma köpeğinin ve 350 aracın görevlendirildiği kaydedildi.

Türk Kızılay tarafından 79 personel, 70 gönüllü, 17 araç, 28 bin 593 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek 5 mobil mutfak ve 5 sahra tipi mutfağın bölgeye gönderildiği belirtilen açıklamada, 16 bin kişiye çorba dağıtıldığı ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi: Depremin moment büyüklüğü 6,9

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremi değerlendirdi.

Prof. Dr. Haluk Özener, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, "İlk izlenimlere göre yaklaşık 30-40 kilometrelik bir fayın kırıldığı bizim tarafımızdan tespit edildi. Yaklaşık 1,2 metrelik bir atımdan bahsediyoruz. Yaklaşık 1,2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal faylanma depremi. Depremden 1,5 saat sonrasına kadar büyüklükleri 2,8 ile 4,9 olan 21 deprem kaydettik merkezimizde. Artçıların bir hafta 15 güne kadar sürmesi bekleniyor. Doğal prensip olarak da bir derece altına kadar yaklaşık 5,8-6 civarına kadar artçılar bekleyebiliriz." diye konuştu.

Saat 14.51'de Ege Denizi'nde Seferihisar-Doğanbey açıklarında kendi tespitlerine göre moment büyüklüğü 6,9 olan bir deprem meydana geldiğini dile getiren Özener, depremin derinliğinin yaklaşık 10-12 kilometre civarında olduğunu, sığ bir deprem yaşandığını kaydetti.

170 artçı sarsıntı yaşandı

AFAD, Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesinin 20 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre deprem, Ege Denizi'nde Kuşadası'na 20,3 kilometre uzakta, yerin 7,73 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ayrıca, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 21'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 170 artçı sarsıntının meydana geldiği belirtildi.

Vali Köşger: 70 kişi enkaz altından kurtarıldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Köşger, "İlçelerimizden sıkıntı intikal etmedi, Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Orada bir vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var.Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Ekiplerimizin ulaşmadığı bir bina yok. Bütün binalara ulaşılmış durumda. Şu ana kadar tespitlerimiz 4 binanın tam olarak yıkılmış olduğu. 10'un üzerinde de yan yatmış bina var. Çok hasarlı binalar da var." ifadelerini kullandı.

Geniş bir alanda hissedildi

İzmir'de meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi. İstanbul, Uşak, Denizli, Manisa, Aydın, Muğla, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir gibi kentlerde yaşayan vatandaşlar deprem sonrasında ev ve iş yerlerinden cadde ve sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

İzmir'e girişlere kısıtlama

Yaşanan depremin ardından İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanıyor, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.

İzmir'e girişler kontrollü olarak sağlanırken, ambulans, arama-kurtarma ve yardım araçlarına öncelik veriliyor.

Kentten çıkışlarda ise herhangi bir kısıtlama uygulanmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir’de meydana gelen, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının olmaması için." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Miçotakis görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti

Bakan Soylu'dan İzmirlilere çağrı: Araçlarınızı kullanmayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız."

'Enerji bakanlığı ekipleri sahaya indi'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de İzmir'de meydana gelen depremin ardından bakanlığa bağlı ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "Enerji arzıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz sahaya indiler." açıklamasında bulundu.

ABD'den Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı

Kılıçdaroğlu ve Akşener İzmir'e gidiyor

İzmir, son 111 yılda 8 büyük deprem yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm imkanları seferber ettik

Kandilli Rasathanesi İzmir'deki depremi değerlendirdi

AB ve Fransa'dan destek mesajı

Deprem sonrası operatörlerden ücretsiz konuşma ve internet hizmeti

Kaynak: AA