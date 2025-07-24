İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan alan İzmir Aliağa Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi
İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan 28,59 hektarlık alan, Cumhurbaşkanlığı kararıyla “İzmir Aliağa Endüstri Bölgesi” olarak ilan edildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde 28,59 hektarlık alan Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan karar kapsamında, Aliağa’da belirlenen alan artık Endüstri Bölgesi statüsünde değerlendirilecek.
Söz konusu alanın, sanayi ve üretim faaliyetleri için planlı bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.