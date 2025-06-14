İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 4 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangına, ormana yakın bir bahçede yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların neden olduğunu belirleyen jandarma, kaynak yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yangın nedeniyle kapatılan bölgedeki Foça-İzmir kara yolu ile mahalle yolları da trafiğe açıldı.