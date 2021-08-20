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İzmir'in iki ilçesinde orman yangını

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in Deliömerli bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve 1 dozer ile müdahale başlatıldı.

Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Yangınların yerleşim alanlarını tehdit etmediği belirtildi.

 

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