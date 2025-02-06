İzmir'in nüfusu ne kadar, İzmir'de kaç kişi yaşıyor? TÜİK güncel rakamları açıkladı (6 Şubat 2025)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 6 Şubat'ta 2025'te açıkladığı güncel verilere göre Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi.

Nüfusun çok büyük bölümü İstanbul'da yaşarken, İzmir en kalabalık üçüncü kent oldu.

İzmir'in nüfusu ne kadar, İzmir'de kaç kişi yaşıyor?

Resmi verilere göre İzmir; İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'nin en kalabalık üçüncü kenti.

Ege Bölgesi'nde bulunan İzmir'de 31 Aralık 2024 itibariyle 4 milyon 493 bin 242 kişi yaşıyor. Bu da İzmir'in nüfusunun bir yılda 13 bin 717 arttığı anlamına geliyor.

İzmir'deki erkek nüfusu 2 milyon 223 bin 833 olurken, kadın nüfusu 2 milyon 269 bin 409 olarak açıklandı.