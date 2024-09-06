İzmir'in Urla ilçesinde yangın!
İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık, makilik ve tarım arazilerinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
AA
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İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.