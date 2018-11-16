'İzmir'in yaşam kalitesi İstanbul'dan yüzde 12 yüksek
İzmir hem ucuzluk hem de yaşam kalitesi açısından İstanbul’u solladı. Şirketlerin de yeni yatırım için rotayı çevirdiği il, başta İstanbul olmak üzere diğer illerden işgücü göçü alıyor. EGİAD Başkanı İlter, bu trendi, İzmir’i Türkiye’nin Kaliforniya’sı haline getirmek için bir fırsat olarak görüyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.