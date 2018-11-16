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'İzmir'in yaşam kalitesi İstanbul'dan yüzde 12 yüksek

İzmir hem ucuzluk hem de yaşam kalitesi açısından İstanbul’u solladı. Şirketlerin de yeni yatırım için rotayı çevirdiği il, başta İstanbul olmak üzere diğer illerden işgücü göçü alıyor. EGİAD Başkanı İlter, bu trendi, İzmir’i Türkiye’nin Kaliforniya’sı haline getirmek için bir fırsat olarak görüyor.

'İzmir'in yaşam kalitesi İstanbul'dan yüzde 12 yüksek
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