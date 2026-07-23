İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tutuklandı
İzmit Belediyesi’ne yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan 30 kişiden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 20 kişi tutuklandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.
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