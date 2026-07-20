İzmit Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye binası ve Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in evinde arama yapıldı. Operasyonda Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.
İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde belediye binasına operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediye binasında arama ve inceleme başlatırken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında belediye binasında sürdürülen arama çalışmalarının yanı sıra Başkan Hürriyet'in evinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet, işlemleri için emniyete götürüldü.
Soruşturmada daha önce dört kişi gözaltına alınmıştı
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde, uzun yıllar İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturmaya ilişkin işlemler sürüyor.