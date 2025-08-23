İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan gemi hakkında yasal işlem

İzmit Körfezi'nde kirliliğe neden olan unsurlar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı denetim ekipler 7 gün 24 saat denetleniyor. Yapılan denetimler kapsamında körfezde kirli balast deşarj ettiği tespit edilen gemi hakkında yasal işlem başlatıldı.

17 yılda yaklaşık 181 milyon TL idari ceza

Reis Bey Kontrol Teknesi, İzmit Körfezi'nde yürüttüğü rutin kontroller sırasında Körfez ilçesindeki bir liman tesisine yanaşık bulunan tankerden denize kirli balast deşarj edildiğini tespit etti.

Ekipler, kontrol, denetleme ve idari yaptırım kararı verme yetkisi olan Türkiye Çevre Ajansına (TÜÇA) numuneleri iletti. TÜÇA tarafından tespit edilen kirlilik kapsamında yasal süreç başlatıldı.

Denetimler kapsamında, 2006-2023 yıllarında İzmit Körfezi'nde yürütülen kontrollerde 500 gemi ve deniz aracına yaklaşık 181 milyon lira idari yaptırım uygulandı.