İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde yangın çıktı
İzmit Körfezi'nde bulunan tanker gemisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken; gemide soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
İzmit Körfezi'nde tanker gemisinde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, İzmit Körfezi açıklarında "HAFNİA AFRİCA" isimli 228 metrelik tanker gemisinin makine dairesinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangının ardından gemide bulunan karbondioksit söndürme sistemi devreye girdi. Yangın büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Gemideki personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gemide soğutma çalışmaları sürüyor.