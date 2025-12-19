SON DAKİKA: İzmit'e İHA mı düştü? İzmit'e neden İHA düştü, kim düşürdü?

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırsal bölgede bulunan bir insansız hava aracı (İHA), mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.

Arazide hareketsiz halde bulundu

Alınan bilgilere göre, Çubuklubala Mahallesi’ndeki arazide hareketsiz halde duran hava aracını fark eden vatandaşlar, durumu gecikmeden yetkililere bildirdi. İhbar üzerine güvenlik birimleri, söz konusu noktaya jandarma ekiplerini yönlendirdi.

Ekipler incelemeye başladı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, İHA’nın bulunduğu alanda güvenlik çemberi oluşturarak inceleme yaptı.

İHA'nın nereden düştüğü araştırılıyor

Kırsal alana düşen ya da iniş yaptığı değerlendirilen hava aracının kime ait olduğunun ve hangi nedenle bu noktada bulunduğunun belirlenmesi için adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ankara semalarında İHA düşürülmüştü

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen olayda, Ankara semalarında İHA düşürüldüğü duyurulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiğini" aktarmış ve "herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştü" denilmişti.