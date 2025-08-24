İzmit'te makilik alanda yangın çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangın paniğe yol açtı. Yeni Mahalle mevkisinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevreyi yoğun dumanla kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle etrafı yoğun duman kapladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.