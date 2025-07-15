İznik gölü alarm veriyor: En büyük iskele karaya oturdu

Bursa’nın İznik ilçesindeki İznik Gölü, son yıllarda artan kuraklık tehdidinin en çarpıcı örneklerinden biri haline geldi. Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan İznik Gölü’nde su seviyesi endişe verici şekilde düşerken, gölün en büyük iskelesi tamamen karaya oturdu.

Yaz aylarında hem yerel halkın hem de turistlerin serinlemek ve gün batımını izlemek için yoğun ilgi gösterdiği İznik Gölü'nde yaşanan çekilme, bölge halkını tedirgin etti. İskele çevresindeki suyun çekilmesiyle birlikte alan adeta bataklığa ve çayıra dönerken, göl manzarası yerini çorak bir görüntüye bıraktı.

"Su artık diz kapağıma bile gelmiyor"

Emekli öğretmen Suat Yıldız, yıllardır göl çevresinde yaşadığını belirterek, yaşanan değişimi şu sözlerle özetledi:

"Biraz önce iskelenin çevresini yürüyerek dolaştım. Su benim diz kapağıma bile gelmemektedir. İskeleye oturduğumda ayaklarının suya değdiği dönemleri biliyorum. Aynı zamanda kıyıdaki faciayı ortaya koyuyor."

Yıldız, göl çevresindeki doğal yaşamın da çekilmeden olumsuz etkilendiğini, göçmen kuşların, balıkların ve su canlılarının yaşam alanlarının daraldığını ifade etti.

Turizm ve doğal hayat tehlikede

Uzmanlar, İznik Gölü’ndeki bu çekilmenin sadece iklim değişikliği değil, yeraltı suyu kullanımındaki aşırılıklar ve tarımsal sulamada yapılan kontrolsüz su tüketimiyle de bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

Su seviyesindeki bu ani düşüş, göldeki canlı çeşitliliği kadar, göle bağlı gelişen yerel turizmi de tehdit ediyor.

Yetkililerden gölün korunması için acil adımlar beklenirken, çevreciler ve bölge halkı, İznik Gölü’nün kaderinin diğer kuruyan göller gibi olmaması için çağrıda bulunuyor.