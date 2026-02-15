İznik Gölü'nde çekilme sürüyor: Bölgeden acil önlem çağrısı

Bursa'da İznik ve Orhangazi ilçelerini doğrudan etkileyen İznik Gölü'nde su seviyesindeki düşüş, bölge halkında kaygıyı artırdı. Son dönemde görülen yağışlara rağmen göldeki çekilmenin sürmesi, özellikle çiftçiler ve esnaf arasında endişeye yol açıyor.

İznik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan, su kaybının yalnızca kuraklıkla açıklanamayacağını belirterek sanayi tesislerinin su kullanımına dikkat çekti. Göl çevresi ve Gemlik hattındaki bazı fabrikaların yoğun su tüketiminin ciddi bir risk oluşturduğunu ifade eden Akçaalan, "Göldeki çekilme sadece kuraklıkla açıklanamaz. Esas sorun, göl çevresindeki fabrikaların aşırı su kullanımıdır. Bu fabrikaların hiçbirinin gölden su kullanmaması gerekir. Yıllar önce bu konuda mücadele ettik ancak yeterli destek göremedik. Bugün İznik'i vuran bu sorun, yarın Orhangazi'yi de aynı şekilde etkileyecek" dedi.

"İki yıl sonra çiftçi su bulamayabilir"

Mevcut tablonun devam etmesi halinde tarımsal üretimin büyük darbe alacağını vurgulayan Akçaalan, "Bu şekilde devam ederse iki yıl sonra çiftçi buradan bir damla su dahi kullanamaz. Sondajla çözüm bulunacağını düşünenler yanılıyor. Buna da izin verilmeyecek. Önlem alınmazsa önce çiftçi, ardından esnaf ve tüm vatandaşlar bu sıkıntıyı yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarından da benzer uyarılar geldi. Çakırca Mahallesi Muhtarı Ersin Körpe, göldeki çekilmenin tarım açısından hayati önem taşıdığını belirterek, kuraklığın küresel ölçekte bir sorun haline geldiğini söyledi. Körpe, "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bölgemizde de kuraklık yaşanıyor. Ancak İznik Gölü'nde yaşanan çekilme artık gözle görülür bir noktaya ulaştı. Bizler tarımla geçinen insanlarız. Göl biterse tarım biter. Bu nedenle gölün eski seviyesine ulaşması için mücadele ediyoruz" dedi.

Bölge temsilcileri, İznik ve Orhangazi'de çiftçiler, muhtarlar ve ilgili kurumların koordineli şekilde hareket etmesi gerektiğini vurgularken, yetkililere acil önlem çağrısında bulundu. Gölün korunması için sanayi su kullanımı, tarımsal sulama yöntemleri ve alternatif su kaynaklarına yönelik kapsamlı bir plan hazırlanması gerektiği ifade edildi.

Uzmanlar ve bölge temsilcileri, su seviyesindeki düşüşün sürmesi halinde hem tarımsal üretimin hem de bölge ekonomisinin ciddi riskle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.