İznik’te 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Ailesiyle birlikte Arabacı Sokak’ta ikamet eden küçük 4 yaşındaki Rüzgar İşgören’den bugün ortadan kaybolduğu ve o andan itibaren kendisine ulaşılamadığı öğrenildi. Küçük çocuğun ailesinin İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurusu üzerine, polis ekipleri, çocuğun bulunması için çevrede arama çalışması başlattı.

Yetkililer, küçük Rüzgar’ı gören ya da yerini bilenlerin en yakın emniyet birimine başvurmalarını istedi.