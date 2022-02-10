İzole edilmek üzere yurda götürülen iki COVID-19 hastası kaçtı

Ilıcabaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda COVID-19 sorgusu yapılan M.G. ve E.V.’nin riskli grupta yer aldığı ve dışarıda oldukları tespit edildi. Polis ekipleri şahısların izole sürelerini yurtta tamamlamaları ve nakillerinin sağlanması için sağlık ekiplerine haber verdi.



İki şahıs ekipler tarafından araca bindirilerek, izole altına alınacakları yurda götürülürken araçtan firar ederek kaçtı. Sağlık ekipleri durumu polis ekiplerine bildirdi.



Polis ekipleri şahısları bulmak için çalışma başlattı.