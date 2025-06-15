İztuzu Plajı'nda kaplumbağa yuvaları 300'e ulaştı
İztuzu Plajı’nda deniz kaplumbağalarını koruma çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile DEKAMER iş birliğiyle yürütülen projede, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuvaları koruma altına alınıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, sezonun yarısında 300 yuvaya ulaşıldığını belirtti. Geçen yıl rekor seviye olan 781 yuvaya ulaşıldığını hatırlatan Kaska, bu sezon da benzer rakamların yakalanabileceğini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.
Yuvaların sıcaklığı ve nem oranları ölçülüyor
Bu kapsamda deniz kaplumbağalarının yuvaları kum üstü ve altı kafeslerle koruma altına alınıyor, yuvaların sıcaklığı ile nem oranları da ölçülüyor. DEKAMER ekibince kumsalda belirlenen 300. yuvanın görüntüsü, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, sezonun yarısına geldiklerini ve yuva sayısının 300'e ulaştığını söyledi.
Geçen sene 781 yuva tespit edilmişti
Yuvalama sezonu sonunda yaklaşık 700 yuvanın olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Kaska, "Geçen sene 781 yuva tespit etmiştik ve bu rekordu. Bu sene de o rakama yaklaşırız. Temmuzun ilk günlerinde de yavru çıkışlarının başlamasını bekliyoruz" dedi.